Zaradi izbruha vulkana odpovedani leti in opozorila pred nevarnostjo Dnevnik V Indoneziji je izbruhnil vulkan Lewotobi Laki-Laki, ki je v zrak izbruhal ogromen oblak vročega pepela. Oblak pepela v obliki gobe se je dvignil kar 11 kilometrov visoko in je bil viden celo iz mest, oddaljenih do 145 kilometrov od gore v provinci

Omenjeni Avstralija

Indija Najbolj brano Osebe dneva Anže Kopitar

Nataša Pirc Musar

Milan Kučan

Janez Janša

Igor E. Bergant