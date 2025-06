V Najstarejši trti so predstavili medeno žganje iz pol stoletja starega medu, pridelanega v čebelnjaku Franca Kirarja iz Malečnika – enega najpomembnejših pionirjev slovenskega čebelarstva in izumitelja znamenitega Kirarjevega panja. Gre za prvi primer tovrstne destilacije v svetu, ki bo izšel v strogo omejeni seriji 555 oštevilčenih stekleničk. Prva steklenička je bila predana in na ogl ...