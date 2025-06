VOJNIK CELJE Voznica treščila v reševalno vozilo Novice.si Včeraj okoli 15,30 ure sta na Frankolovem trčila osebno in reševalno vozilo. Po ugotovitvah policije je 69-letna voznica osebnega avta v naselju zapeljala na nasprotno stran vozišča, po katerem je takrat pripeljalo reševalno vozilo s 23-letnim voznikom reševalcem. V silovitem čelnem trčenju je bila povzročiteljica hudo telesno poškodovana in so jo s helikopterjem pospremili v mariborski UKC, tri l ...

