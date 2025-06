V zagrebškem Markuševcu sta bila v petek zvečer v garaži stanovanjske hiše ustreljena moški in ženska, stara 30 in 38 let. Umrla sta na kraju dogodka. Policija je aretirala dva osumljenca Enega zaradi neposrednega umora, drugega zaradi pomoči pri dejanju. Prvi naj bi žrtvi pričakal v garaži in ju iz neposredne bližine ustrelil, drugi pa mu je pomagal pri pobegu z motorjem. Oba danes čakata zasliša ...