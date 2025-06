Začetek izkopavanj trupelc 800 dojenčkov in malčkov Dnevnik V mestu Tuam v Galwayu na Irskem se pripravljajo na izkopavanje posmrtnih ostankov skoraj 800 dojenčkov in malčkov iz množičnega grobišča. Tega so našli na območju nekdanjega matrinskega doma, ki so ga vodile nune.

