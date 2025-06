Papež Leon: Kje je naše življenje obtičalo? Družina

Papež Leon XIV. je pri sredini splošni avdienci razmišljal ob evangeljskem odlomku o Jezusovi ozdravitvi hromega človeka, ki je 38 let ležal ob kopeli Betesda, in povabil, naj razmislimo o svojih ohromelostih, področjih, kjer se počutimo zavrti in zaprti, vdani v usodo in brez volje, da bi se borili.

