Uredniki N1 in drugih medijev pod okriljem United Media so izrazili globoko zaskrbljenost zaradi nepričakovane razrešitve ustanovitelja skupine United Group Dragana Šolaka in izvršne direktorice Viktorije Boklag. Zaposleni so bili o spremembah obveščeni pozno sinoči prek korporativnega pisma, v katerem je bilo navedeno, da sta bila na mesta izvršnega direktorja in namestnika imenovana Stan Mi ...