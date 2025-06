Janša: Normalno je, da se pojavljajo novi obrazi. Napaka je, če nekdo misli, da vse ve in zna. RTV Slovenija "Dinamike na eni in drugi strani političnega prostora tik pred volitvami niso presenetljive. To se je vedno dogajalo. Vidimo kakšni so bili izkupički in izpleni. Velikokrat iz tega kaj veliko ni bilo," je dinamiko politične scene komentiral Janez Janša.

