Včeraj ob 18.48 so policisti obravnavali padec motorista. Na kraju so ugotovili, da je 23-letni državljan Italije, doma iz okolice Pordenona, peljal motorno kolo od Brestovice proti Italiji. V ovinku je peljal preblizu robu vozišča, zato je zapeljal v desno na travnato površino in po približno 40 metrih vožnje zapeljal ponovno na cesto, kjer je izgubil oblast nad vozilom ter se zvrnil na bok. Pri ...