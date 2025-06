Življenje in časi Bertolta Brechta: Uprizoritev, ki poskuša dekonstruirati mit o Brechtu kot geniju RTV Slovenija V novomeškem Anton Podbevšek Teatru kot 100. premiero uprizarjajo predstavo Življenje in časi Bertolta Brechta v režiji Matjaža Bergerja. Uprizoritev se osredotoča predvsem na obdobje Brechtovega pregnanstva med letoma 1933 in 1949.

