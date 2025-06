Predsednica Pirc Musar in župan Sila odkrila kip Srečka Kosovela Primorske novice Z odločnim, a lahkotnim korakom in bistrim pogledom, v katerem se zrcali duša mladega pesnika in upornika, stopa Srečko Kosovel po sežanskem Trgu osvoboditve. Kip priznane slovenske kiparke Alenke Vidrgar sta danes odkrila predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar in sežanski župan Andrej Sila....

Sorodno

Omenjeni Nataša Pirc Musar Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Milan Zver

Nataša Pirc Musar

Robert Golob

Tadej Pogačar