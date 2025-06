Izrael doslej zapustilo na stotine Evropejcev Dnevnik Izrael je od petkovega začetka sovražnosti z Iranom zapustilo že na stotine državljanov evropskih držav, med njimi Nemčije, Italije, Grčije in Poljske. V Bruslju so medtem danes potrdili, da so z Bližnjega vzhoda v okviru mehanizma EU za civilno

Sorodno