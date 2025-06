Mineva štirinajst let, odkar se je poslovil legendarni Brendi SiOL.net Mineva 14 let, odkar se je poslovil priljubljeni slovenski glasbenik Branko Jovanović Vunjak, bolje znan kot Brendi. Slovel je po poskočnih pesmih, ki so opevale predvsem življenja običajnih slovenskih ljudi in njihovih zabavnih in ljubezenskih prigod. Njegove najbolj znane so Marjanca, Povej mi Marina, Ona sanja Pariz in mnoge druge. Brendi je na slovenski glasbeni sceni ustvarjal več kot 25 let ...

Sorodno

Najbolj brano Osebe dneva Nataša Pirc Musar

Domen Prevc

Janez Janša

Robert Golob

Franci Petek