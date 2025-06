Previdno, da se beli muci poleti ne zgodi to Dom in vrt Tako kot ljudje so tudi psi in mačke poleti bolj dovzetni za sončne opekline. Ultravijolično sevanje, ki je posledica sončnih žarkov, lahko našim kosmatim prijateljem povzroči hude zdravstvene težave. Tej nevarnosti so v vročih poletnih dneh še posebej izpostavljene bele mačke.

