Slovenija predvidoma septembra vendarle, glede na zakonodajo z nekaj leti zamude, uvaja sistem javnega obveščanja in alarmiranja prek mobilnih omrežij. Tega že poznajo v nekaterih evropskih državah in drugod po svetu, zdaj pa bomo tudi mi ob naravnih nesrečah in drugih izrednih dogodkih na mobilne telefone dobivali potisna sporočila, ki bodo opozarjala na pretečo nevarnost. Sistem SI-ALARM bodo ...