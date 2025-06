Slovenski nogometni upi s porazom proti Češki končali evropsko prvenstvo Vestnik Slovenska nogometna reprezentanca do 21 let je v tretjem in zadnjem krogu predtekmovanja evropskega prvenstva na Slovaškem v Dunajski Stredi izgubila proti Češki z 0:2 (0:0). Izbrancem Andreja Razdrha se tako ni uspelo prebiti v četrtfinale.

