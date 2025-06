Digitalne inovacije za boljše življenje (junij 2025) Tehnozvezdje Avtor PR Telekom Slovenije v poletje vstopa z vrsto strateških novosti, s katerimi krepi uporabniško izkušnjo in svojo vodilno vlogo na trgu. V ospredju sta nadgradnja vseh obstoječih mobilnih paketov na gigabitne hitrosti in vključitev pametnih ur Apple Watch v mobilno omrežje. Vis naročniški paketi Naj po novem vključujejo gigabitne 5G-hitrosti (do 1 Gbit/s). Paketi Naj so v posebnem promocijskem obdo ...

Sorodno