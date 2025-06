ZDA bodo ljudem, ki zaprosijo za študentski vizum, preverjale objave na družbenih omrežjih RTV Slovenija Ameriški diplomatsko-konzularni predstavniki po svetu so od ameriškega zunanjega ministrstva dobili navodilo, naj preverijo objave na družbenih medijih in drugod na spletu vseh prosilcev za študentske in druge izobraževalne vizume.

Sorodno