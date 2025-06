Putin prvič omenil vnukinjo in njeno nenavadno sposobnost SiOL.net Ruski predsednik Vladimir Putin je prvič omenil, da ima vnukinjo. To je bilo za rusko državno tiskovno agencijo Tass tako pomembno, da so iz tega naredili udarno novico. Putin sicer redko javno govori o svoji družini.

Sorodno











Omenjeni Vladimir Putin Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Nataša Pirc Musar

Robert Golob

Asta Vrečko

Branko Grims