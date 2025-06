VIŠNJA GORA – 80. obletnica konca 2. svetovne vojne Družina

V soboto, 17. maja, smo farani Višnje Gore poromali v Kočevski rog, kjer smo ob tako imenovanem Križevem potu Slovencev, ki ga je izdelal akademski kipar Stane Jarm, molili križev pot in ob tem razmišljali o Kristusovem trpljenju in trpljenju na tisoče mož, fantov in tudi žena med in po 2. svetovni vojni.

