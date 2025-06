Vlada in koalicija zlorabljata institut nujnega zakonodajnega postopka; v SDS napovedali obstrukcije Nova24TV Poslanci Slovenske demokratske stranke bodo obstruirali današnjo sejo Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide ter petkovo izredno sejo Državnega zbora. Ker vlada in koalicija zlorabljata institut nujnega zakonodajnega postopka. Aktualna koalicija že od začetka tega mandata zlorablja nujne zakonodajne postopke za zakone, za katere sicer ne obstajajo utemeljeni razlogi. Oglejte si še

