Dvesto let po pariški premieri opera Potovanje v Reims zaživi na Trgu Evrope RTV Slovenija Leta 1825 so kronali francoskega kralja Karla X. , ob tej priložnosti pa je skladatelj Gioachino Rossini napisal komično opero Potovanje v Reims. Natanko 200 let po pariški premieri bodo opero v sklopu EPK-ja uprizorili na Trgu Evrope v Novi Gorici.

