Državni sekretar Frangež se je udeležil slavnostnega dogodka ob obeležitvi 50 let delovanja Evropske vesoljske agencije (angleško European Space Agency – ESA), ko so države članice simbolno potrdile konvencijo in s tem nadaljnjo podporo delovanju agencije in njenim načelom. Sodelovanje je še posebej pomembno za Slovenijo, ki je ravno letos postala polnopravna članica te mednarodne organizacije. Do ...