Ruanda in DR Kongo sta se dogovorila o osnutku mirovnega sporazuma RTV Slovenija Ameriško zunanje ministrstvo je sporočilo, da so se pogajalci DR Konga in Ruande v sredo v Washingtonu dogovorili o mirovnem sporazumu za vzhod DR Konga, ki bi lahko končal večdesetletni konflikt. Podpisali naj bi ga 27. junija.

