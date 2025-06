Modijev obisk na Hrvaškem in nesposobnost vlade Roberta Goloba Nova24TV Včeraj se je na Hrvaškem mudil indijski predsednik Narendra Modi. Obisk vodje največje demokracije na svetu bi moral služiti tudi kot opomin slovenski diplomaciji in vladi. Obdobje velikih geopolitičnih sprememb prinaša nevarnosti in priložnosti. Slovenska oblast prvih ne razume, drugi pa ne izkorišča. Modija sta ga sprejela premier Andrej Plenković in hrvaški predsednik Zoran Milanović. V središ ...

Sorodno