Zaveza Natu: Za obrambne izdatke po letu 2032 kar štiri milijarde evrov letno? RTV Slovenija DZ je potrdil resolucijo, ki predvideva dvig obrambnih izdatkov na tri odstotke do leta 2030. Zavezništvo Nato naj bi jih dvignilo na pet odstotkov po letu 2032. To bi pomenilo, da bi Slovenija za obrambo in zaščito namenila največji delež proračuna.

