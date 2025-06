Dončić se je hitro oglasil: Veselim se sodelovanja z novimi lastniki 24ur.com Los Angeles Lakersi so čez noč dobili nove lastnike. Družina Buss je po dolgih 46 letih lastništva prodala najslavnejšo košarkarsko franšizo v Ameriki. Leta 1979 so jo kupili za 67,5 milijona dolarjev, zdaj so svoj delež prodali družbi Guggenheim Partners za cenitev 10 milijard dolarjev (8,7 milijarde evrov), kar je rekorden znesek v zgodovini športa. To pomeni, da je nove 'šefe' dobil tudi slove...

