Voda v Bohinjskem jezeru je čista, v gošči pa so našli cianotoksine SiOL.net Analiza Nacionalnega inštituta za biologijo (NIB) je pokazala, da v vzorcu gošče iz Bohinjskega jezera, ki so ga v nedeljo odvzeli v zalivu pod taborniškim prostorom, obstajajo geni več različnih skupin cianotoksinov, v vzorcu vode iz jezera pa teh niso zaznali. To po njihovih navedbah kaže, da voda nima cianotoksičnega potenciala.

Sorodno

























Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Asta Vrečko

Luka Dončić

Nataša Pirc Musar

Tanja Fajon