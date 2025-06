Piše: Nova24tv.si Preiskovalna komisija DZ, ki preiskuje sume nezakonitega financiranja strank in jo vodi Tamara Vonta, je v vmesnem poročilu povsem lažno ugotovila, da je “SDS zlorabila svoj vpliv in dosegla domnevno nezakonito financiranje medijev Nova24TV, Demokracija in Požareport prek javnih sredstev oziroma podjetij, v katerih ima država pomemben vpliv“. Od preiskovalne komisije, ki je bila ...