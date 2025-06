'Zaupanja ni več': kranjski župan razrešil podžupana Černeta 24ur.com Župan Mestne občine Kranj Matjaž Rakovec je razrešil Janeza Černeta s funkcije podžupana. Kot je pojasnil, ta zaradi neusklajenega delovanja pri njem ne uživa več zaupanja. "V razmerah, kjer so zvestoba vodji, tišina in pokorščina pomembnejše od vsebine in javnega interesa, ni več prostora za konstruktivno delo," pa je zapisal Černe, ki je odstopil tudi z mesta vodje kranjskega odbora in svetnišk...

