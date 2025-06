Slovenke nadoknadile -24, a se nato ustavile in izpadle Sportal Slovenska ženska košarkarska reprezentanca je v Bologni izgubila še drugo tekmo in ostala brez možnosti za napredovanje. Slovenke so želele popraviti vtis s prve tekme, ko so nekoliko nepričakovano izgubile proti Litvi. Ta je v drugem krogu premagala še Srbijo (74:63) in napredovala, podoben uspeh pa so dosegle še gostiteljice Italijanke. Slovenkam ni šlo dobro, po prvem polčasu so za gostiteljica...

