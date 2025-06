Zaradi štirih požigov skoraj štiri leta zapora Primorske novice Čeprav je Boštjan Tomažič ves čas trdil, da se ne spominja požarov, ki jih je lani in predlani zanetil v Kopru in Portorožu, in se je izgovarjal na domnevno neprištevnost, je izvedenec psihiatrične stroke ugotovil, da njegova prištevnost ni bila bistveno zmanjšana....

