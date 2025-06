Golnik: spor z upravnikom na sodišču 24ur.com Na Golniku spor med lastnikom in upravnikom zaradi kotlovnice na sodišču. Očitki o neodzivnosti, slabi komunikaciji, skrivanju podatkov ... Konflikti z upravniki so pogosti, največji med njimi pa ustvarjajo milijonske dobičke. Lani je stanovanjska inšpekcija prejela več kot 1400 pobud etažnih lastnikov, do junija letos 621. Kaj odkrivajo inšpektorji, tudi sume kaznivih dejanj?