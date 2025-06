Konzorcijem institucij znanja odobrenih skoraj 12 milijonov evrov sredstev Vlada RS Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja je danes izdala odločbe v skupni višini skoraj 12 milijonov evrov šestim konzorcijem znanja, ki združujejo vse ključne institucije v sistemu razvoja, prenosa in izmenjave znanja v kmetijstvu in kmetovalce. Izdaja odločb slovenskemu Sistemu znanja in inovacij v kmetijstvu (AKIS) daje močno spodbudo.

Sorodno



Najbolj brano Osebe dneva Jan Oblak

Robert Golob

Janez Janša

Luka Dončić

Nataša Pirc Musar