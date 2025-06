Predmeti Davida Lyncha na dražbi prodani za vrtoglave zneske RTV Slovenija Na dražbi v Los Angelesu so ponudili več sto predmetov pokojnega režiserja Davida Lyncha. Za rdeč usnjen režiserski stol z njegovim imenom, kavni aparat in filmske kolute so iztržili več 10. 000 dolarjev, za scenarije pa več kot 100. 000 dolarjev.

Sorodno



Najbolj brano Osebe dneva Jan Oblak

Robert Golob

Janez Janša

Luka Dončić

Nataša Pirc Musar