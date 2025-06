Timothy Weah o obisku Juventusa pri Trumpu: "Nismo imeli izbire" RTV Slovenija Povedali so nam, da moramo iti, in nisem imel druge izbire, kot da to storim. Iskreno povedano, sem bil presenečen. Bilo je malo čudno, ko je Trump začel govoriti o politiki z Iranom in vsem ostalem, sem si mislil: "Človek, jaz hočem samo igrati nogomet. "

Sorodno