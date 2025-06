Uporna Indiana prvič po letu 2016 izsilila sedmo tekmo finala Dnevnik Košarkarji Indiane so z dominantno predstavo na šesti tekmi finala lige NBA premagali Oklahomo in odločitev o prvaku preložili na sedmo, ki bo v noči na ponedeljek po slovenskem času. Pred domačimi navijači so zmagali s 108:91.

