Takšna smola je doletela nekdanjega košarkarskega zvezdnika jugoslovanske reprezentance, mnogi so v šoku Demokracija Piše: C. R. Nekdanji sloviti jugoslovanski košarkar Vlade Divac je med letovanjem v Črni gori padel z motorjem. Kot poročajo tamkajšnji mediji, po nesreči ni mogel sam vstati, zato so ga prepeljali v bolnišnico in mu operirali kolk. Preko družbenih omrežij se je oglasila njegova žena Snežana Ana Divac in potrdila, da si je Divac v nesreči zlomil kolk. Po besedah očividcev je Divac padel z motor

