Furs ustavil norijo s prodajo paketov: "Logično je, da so nam zaprli trgovino" Dnevnik Pred dnevi smo poročali o noriji, ki jo je med Ljubljančani sprožilo odprtje pop-up trgovine, kjer so prodajali izgubljene in nedostavljene pakete. Kupci so v pričakovanju rolexov in zlatih palic po več ur stali v vrsti, kar je vzbudilo veliko

Sorodno