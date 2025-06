Nevladne organizacije pozivajo vlado k umiku merila, ki daje prednost tistim, ki dobijo več donacij RTV Slovenija Nevladne in prostovoljske organizacije pozivajo vlado k umiku enega od meril v razpisu za razvoj in profesionalizacijo nevladnih organizacij in prostovoljstva. Sporno merilo daje prednost tistim, ki že zdaj z dohodnino zberejo največ, pravijo.

Sorodno