Fajon v Tokiu o krepitvi gospodarskih vezi z Japonsko in prizadevanjih za mir na Bližnjem vzhodu Vlada RS Ministrica Tanja Fajon je z močno gospodarsko delegacijo na obisku na Japonskem, ki je ključna gospodarska partnerica Slovenije in največja azijska vlagateljica pri nas. V Tokiu je odprla slovensko-japonski poslovni forum, namenjen krepitvi povezav med podjetji obeh držav, ter se srečala z zunanjim ministrom Takešijem Ivajo in državnim ministrom za ekonomsko varnost Minorom Kjučijem.

