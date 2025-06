Pripadniki Slovenske vojske z mednarodnih operacij in misij poročali predsedniku vlade Vlada RS V prostorih Ministrstva za obrambo je bila videokonferenca predsednika Vlade Republike Slovenije dr. Roberta Goloba s pripadniki Slovenske vojske, ki delujejo v mednarodnih operacijah in misijah. V dvanajstih mednarodnih operacijah in misijah naloge v službi miru opravlja približno 300 pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske.

