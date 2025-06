Agenti ameriške Službe za priseljevanje in carine (Ice) so v četrtek poskušali vstopiti na parkirišče stadiona baseball ekipe Los Angeles Dodgers, vendar jim je klub vstop prepovedal. Protesti proti agresivnim taktikam Ice pri izvajanju politike zvezne vlade do priseljencev se medtem nadaljujejo.



Več na Ekipa.si