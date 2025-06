Poslanci potrdili novelo o urejanju trga dela, ki prinaša višje nadomestilo za brezposelnost RTV Slovenija Poslanke in poslanci so na izredni seji s 47 glasovi za in nobenim proti potrdili predlog novele zakona o urejanju trga dela, ki prinaša zvišanje najnižjega in najvišjega nadomestila za brezposelnost. Predvideno je tudi "rahljanje mostu" do upokojitve.

Sorodno