Ko je Izrael pred dnevi napadel iranske vojaške cilje, ni le preprečil naslednje popolne vojne na Bližnjem vzhodu, ampak je naredil za Zahod nekaj še veliko pomembnejšega. Izraelska letala F35 so kot na kakšnem čarterskem poletu odletela proti Teheranu in drugim ciljem, kjer so Iranci skrivali laboratorije za bogatenje urana, odvrgli bombe in varno odleteli nazaj v baze. Hkrati so že prvi dan skor ...