Janez Janša: Zakaj ni stanovanj za mlade in kaj storiti? Nova24TV Včeraj je potekala v Državnem zboru razprava o noveli stanovanjskega zakona. Koalicijske stranke novelo zakona zagovarjajo kot korak v pravo smer za povečanje dostopnosti stanovanj, medtem ko so v poslanski skupini SDS opozorili na njeno vsebinsko praznino, neučinkovitost dosedanjih vladnih ukrepov in možne negativne posledice za državljane. V luči tega dogajanja je Janez Janša v svojem zapisu od ...

Sorodno