Flamengo v drugem polčasu do velike zmage nad Chelseajem RTV Slovenija Nogometaši Flamenga so na derbiju skupine C na svetovnem klubskem prvenstvu premagali Chelsea s 3:1. Londončani so od sredine drugega polčasa igrali le z deseterico, saj je bil izključen napadalec Nicolas Jackson.

