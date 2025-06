“Menim, da so Rusi in Ukrajinci eno ljudstvo. V tem smislu je vsa Ukrajina naša” PORTAL PLUS Predsednik Rusije Vladimir Putin je spet pokazal svoj pravi obraz. Njegove zadnje izjave lepo kažejo, da njegova tridnevna specialna operacija, ki traja že ćetrto leto, nima nobene veze z zaščito ruske manjšine v Ukrajini ali ogroženosti s strani zavezništva NATO. (Vir: CNN)

