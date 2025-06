Kožul in Jorgić po zgodovinskem uspehu kmalu v boj za četrtfinale Sportal Slovenska namiznoteniška igralca Darko Jorgić in Deni Kožul sta že včeraj poskrbela za zgodovinski dogodek, prvič sta se oba skupaj uvrstila v osmino finala turnirja najvišje ravni. To jima je uspelo pred domačimi gledalci, na turnirju WTT Star Contender v Tivoliju, kjer bosta danes dosežek poskušala še izboljšati.

