Pripravite se: pred nami je infarkten konec tedna na cestah in ne bo še konec SiOL.net Pred nami so prometno najbolj kritični dnevi, ko bo zaradi prihajajočih šolskih počitnic in začetka turistične sezone na slovenskih cestah promet močno povečan. V soboto se bodo kolone vozil vile proti slovenski in hrvaški obali, medtem ko bo v nedeljo več prometa v smeri notranjosti države in Avstrije.

